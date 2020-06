IN4S | 13. jun 2020. 11:49 |

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović se grubo umešao u unutrašnje stvari Crkve sa željom da izmeni njen status i njeno ustrojstvo. Time, na najgrublji način, krši Ustav Crne Gore, budući da je, po Ustavu, crkva odvojena od države, ocenio je vladika Joanikije.





- Optužuje nas da smo strani antidržavni elemenat, da ne priznajemo državu Crnu Goru i njenu nezavisnost, što nije tačno", naveo je vladika.

Kada ga zbog njegove, kako je rekao, anticrkvene delatnosti kritikuju sa očiglednim dokazima da ne poštuje Ustav i autonomiju Crkve, "on nas onda optužuje da napadamo državu".- On misli da je država njegov feud kojim može gospodariti kako je njemu drago. Takvo devijantno mišljenje je verovatno posledica njegove tridesetogodišnje vladavine - zaključio je vladika Joanikije.Sada, kako kaže, hoće da osniva crkvu, a što se više bavi tom temom, sve više pokazuje neznanje.- Niti je kršten, niti ima osnovnih znanja o Crkvi. Proizveo je neravnopravnost između verama. SPC trpi tešku diskriminaciju u Crnoj Gori u odnosu na rimokatoličku i islamsku. Naša osnovna verska i imovinska prava su ugrožena, a za posledicu, budući da smo mi pravoslavni većina u ovoj zemlji, imamo nestabilnost crnogorskog društva. Za sve to je odgovoran ponajviše Đukanović, budući da je sva vlast u njegovim rukama - rekao je on.