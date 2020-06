Novosti online | 05. jun 2020. 20:19 |

„Ukazivali smo da će na crkvenoj imovini otvarati kockarnice i kafiće. Evo i u praksi!“





Osamnaest odbornika koalicije DPS-SD-BS usvojilo odluku o prodaji dela zemljišta i stare vodenice stare 500 godina koja pripada Manastiru Sv. Trojice iz 16. veka – napisao je na svom Fejsbuk profilu odbornik Demokrata u SO Pljevlja Nikola Rovčanin.On navodi da nisu pomogle ni argumentovane diskusije, ukazivanje na nedostatak procedure, ali ni molba Vladike Atanasija.Podsećamo, vladika Atanasije se danas obratio molbom odbornicima SO Pljevlja:„Gospodine Predsedniče, Gospodo pljevaljski odbornici, Zahvaljujem Vam se što ste sa pažnjom primili naše pismo i još jednom molitveno pozivam i apelujem na vašu savest da ne izglasate prodaju manastirske vodenice. Zaklinjem vas Svetom Trojicom i grobovima vaših slavnih predaka da danas stanete u odbranu Manastira Svete Trojice i njegove imovine. Učinite to zbog svoje dece. Usrdno se moleći Gospodu da u miru dočekamo i proslavimo praznik Svete Trojice šaljem vam Naš arhijerejski blagoslov“.