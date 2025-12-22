UHAPŠEN BIVŠI CRNOGORSKI MINISTAR: Milutin Simović uhapšen jutros u Nikšiću

NEKADAŠNjI ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović uhapšen je jutros u Nikšiću.

Simović je, navodi se, uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva ali, za sada, nema informacija šta se Simoviću stavlja na teret.

Nekada prvi čovek resora poljoprivrede bio je hapšen 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako veruje Specijalno državno tužilaštvo, pričinjena šteta državi od 300.000 evra.

Milutin Simović bio je od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsednik Vlade u vreme dok je premijer bio Duško Marković, tada visoki funkcioner DPS-a.

