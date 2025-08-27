TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

27. 08. 2025. u 09:02

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

15.30 Češka - Portugalija 1 (1,80)

18.30 Fonseka - Mahač 2 (1,85)

19.00 Nori - Komesana 1 (1,47)

Kvota: 4,90

