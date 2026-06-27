Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

27. 06. 2026. u 10:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

3+ TIKET ZA SUBOTU

14.00 Kjelsas - Honefos UG 3+ (1.42)

15.00 Tabi - Gute UG 3+ (1.45)
23.00 Panama - Engleska UG 3+ (1.45)
4.00 Jordan - Argentina UG 3+ (1.57)

 Ukupna kvota: 4.69

 

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