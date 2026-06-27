Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg "Mudijalskog tiketa dana!

В.М.

27. 06. 2026. u 09:43 >> 09:43

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IDEMO po taj het-trik!

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Мудијалског тикета дана!

FOTO: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete proveriti OVDE, a evo i novih tipova:

SP 2026 SUBOTA/NEDELjA

23.00 Panama - Engleska G |1+&2+ (1.50)

1.30 Kolumbija - Portugal 2 (1.95)
4.00 Alžir - Austrija X (2.30)

Ukupna kvota: 6.73

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