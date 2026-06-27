Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

27. 06. 2026. u 11:00

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

23.00 Panama - Engleska |1-3&||1-3 (1.83)

4.00 Alžir - Austrija UG 0-2 (1.45)
4.00 Jordan - Argentina G 2-4 (1.55)

Ukupna kvota: 4.11

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MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

27. 06. 2026. u 08:00

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