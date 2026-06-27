PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga.
Subota
23.00 Panama - Engleska |1-3&||1-3 (1.83)
4.00 Jordan - Argentina G 2-4 (1.55)
Ukupna kvota: 4.11
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