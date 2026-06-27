HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde
FUDBALSKA reprezentacija Paname u poslednjem kolu Svetskog prvenstva igra protiv Engleske, a poslednji trening pokazao je da u ekipi vlada haos.
Posle poraza od Gane golom u 95. minutu, a zatim i minimalnog neuspeha protiv Hrvatske (0:1), Panama je ostala bez šansi za plasman u nokaut fazu.
Upravo zbog toga, ili zbog činjenice da ih u poslednjem kolu očekuje duel sa favorizovanom Engleskom, atmosfera u timu daleko je od idealne.
To je potvrđeno i na poslednjem treningu, gde je došlo do žestoke rasprave između Sesilija Vatermana i Hozea Luisa Rodrigeza Pume, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, koji danas nastupa za meksički Huarez.
Kamere su zabeležile neprijatnu razmenu između dvojice reprezentativaca, iako nije poznato šta je tačno izazvalo sukob niti ko je prvi započeo incident.
Situacija je kulminirala kada je vidno iznervirani Vaterman krenuo ka saigraču sa podignutim prstom, zbog čega su dvojica reprezentativaca morala da ga zadržavaju.
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