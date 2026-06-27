Politika

SVO BLOKADERSKO NASILJE NA JEDNOM MESTU! Najneposećeniji kamp trenutno ispred Skupštine

V.N.

27. 06. 2026. u 12:11

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NALAZI se na samom centru skupa a prikazuje vređanje i mržnju blokadera koji ruše Srbiju.

СВО БЛОКАДЕРСКО НАСИЉЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ! Најнепосећенији камп тренутно испред Скупштине

FOTO: Novosti

Blokaderi još jednom dokazuju svoju mržnju prema Srbiji.

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