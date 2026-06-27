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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

27. 06. 2026. u 10:30

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NASTAVLjA se druga nedelja takmičenja za muškarce, evo naših današnjih tipova.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже Лигу нација

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Odbojka

17.00 Poljska - Nemačka ukupno poena +173.5 (1.84)

17.00 SAD - Japan ukupno poena +182.5 (1.85)
20.30 Slovenija - Brazil 2 (2.02)

Ukupna kvota: 6.88

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