ENGLEZI U PROBLEMU: Bez važnog igrača protiv Paname

Fudbalski reprezentativac Engleske Ris Džejms neizvestan je zbog povrede za meč protiv Paname u trećem kolu grupe L na Svetskom prvenstvu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Džejms je propustio današnji timski trening zbog problema sa tetivom. On je imao individualni program u trening kampu engleske reprezentacije u Kanzas Sitiju. Džejmsa bi mogli da zamene Džerel Kvansa, Ezri Konsa ili Džed Spens.

Britanski mediji navode da se Deklan Rajs oporavio od povrede lista i danas je trenirao sa ekipom.

Džejms i Rajs su se povredili pre tri dana na meču drugog kola grupe L protiv Gane (0:0).

Utakmica između Engleske i Paname biće odigrana sutra od 23 časa u Ist Raderfordu.

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