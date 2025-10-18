Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

18. 10. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Subota

16.15 Pakš – Debrecin 1 (1,70)

18.30 Saragosa – Leonesa 1 (1,73)

20.45 Roma – Inter X (3,20)

20.45 Lester – Portsmut 1 (1,73)

Ukupna kvota: 16,28

