3+ TIKET: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Ponedeljak
19.00 Galatasaraj - Konjaspor UG 3+ (1,36)
20.00 AZ Alkmar jong - De Grafšap UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 2,62
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)