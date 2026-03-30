ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Malom Crniću i Požarevcu

MALO CRNIĆE – U utorak, 31. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Malog Crnića i Požarevca ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati trafo-oblasti Malo Crniće 1 i Malo Crniće 4, a u Požarevcu od 8.30 do 14 treći deo Ulice Cane Babović - sokak Dositejeva. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.