U NOVOM SADU ODRŽANA 10. „IZLOŽBA PASA MEŠANACA" : Odgovorno vlasništvo sprečava pojavu napuštenih životinja

U LIMANSKOM parku u Novom Sadu, danas je održana 10. po redu „Izložba pasa mešanaca-Novi Sad 2026“, u svrhu promocije udomljavanja napuštenih životinja i odgovornog vlasništva.

Pres služba grada

Izložbu je, povodom obeležavanja 4. aprila, međunarodnog Dana napuštenih životinja, organizovalo Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i veterina Novi Sad“, koje od osnivanja, 2014. godine, vodi brigu o napuštenim životinjama.

- Ove godine ušli smo u drugu deceniju održavanja popularne manifestacije, koja je, kao i ranije, okupila brojne iskrene prijatelje životinja i pre svega humane ljude. Organizator zaslužuje sve čestitke na upornosti i istrajnosti u misiji zbrinjavanja napuštenih životinja i edukacije stanovništva o tome koliko je značajno odgovorno vlasništvo. Grad Novi Sad će uvek podržavati ovakve i slične programe, koji u svakom pogledu čine grad humanijim i prihvatljivijim za sve njegove stanovnike– rekao je otvarajući izložbu Aleksandar Petrović, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada.

Zahvaljujući kontinuiranoj podršci Grada, zaposlenim veterinarima, veterinarskim tehničarima, zoohigijeničarima i ostalim zaposlenima, JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ može da se pohvali sve većim brojem udomljenih pasa i mačaka. U 2021. godini udomljeno je 163 psa, u 2025. godini 270 pasa, dok je ove godine do sada pronađen dom za 35 pasa. Kako kažu u tom preduzeću, beleži se konstantan rast udomljavanja, a shodno tome i svesti građana o humanosti takvog postupka u odnosu na kupovinu rasnih pasa iz često neregistrovanih odgajivačnica.