18. DEČIJI FESTIVAL FOLKLORA U LOZOVIKU: PRAZNIK LEPOTE, TRADICIJE I DEČIJIH OSMEHA

Jelena Ilić

04. 04. 2026. u 16:05

„VRBICA 2026.“ naziv je 18. dečijeg festivala folklornih ansambala Srbije koji je ovog vikenda održan u Lozoviku kraj Velike Plane. Festivalu je okupio više od 40 kulturno-umetničkih društava iz ovog kraja, ali i cele Srbije i čak 1.500 mališana i njihovih učitelja.

18. ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ЛОЗОВИКУ: ПРАЗНИК ЛЕПОТЕ, ТРАДИЦИЈЕ И ДЕЧИЈИХ ОСМЕХА

Foto: Nenad Živanović

Posebno je bio impresivan defile učesnika seoskim ulicama, posle kojeg se zaigrao „moravac“ u centru Lozovika, kao dobrodošlica gostima.

Organizator festivala je KUD  “Radića Ranković” iz Lozovika društvo sa tradicijom dugom više od jednog veka.

Festival se uvek održava na Lazerevu subotu. I ove subote prethodio mu je stari običaj kada devojke „lazarice“ idu od kuće do kuće, igraju kolo prizivijući proleće, kako se od starina radilo u ovom kraju.

Фото: Ненад Живановић

