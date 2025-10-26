NESTAO STARIJI MOKRINČANIN: Otišao traktorom i nije se vratio kući, od sinoć traje potraga (Foto)

Mokrinčanin Aleksa Popov (82), penzioner, izgubio se u subotu kasno popodne u ataru ovog sela na severu Banata i još traje potraga za njima, ali, nažalost, još uvek bez rezultata.

Foto: Privatna arhiva

On je u subotu kasno popodne otišao traktorom ( zelene boje) od svoje kuće da obiđe njive koje se nalaze u ataru prema Rumuniji, ali se nije vratio ni posle nekoliko sati. To je, naravno, zabrinulo porodicu koja je uz pomoć rođaka, prijatelja i komšija počela potragu. Odmah je obaveštena i policija, ali nažalost do sada nije pronađen čak ni traktor kojim se Popov odvezao.

Foto: Privatna arhiva Aleksa Popov_odvezao se traktorom i nije se vratio

- Tata je viđen s traktorom na seoskoj benzinskoj pumpi odakle se odvezao prema ataru gde imamo njive. Dalje ništa ne znamo. Nismo pronašli čak ni traktor kojim se dovezao. Iako mu nismo dozvoljavali da vozi, ali je on, ipak, iskoristio momenat kad sam ja bila na poslu da upali vozilo i ode u obilazak njiva. Kada se nije vratio do sumaraka, počeli smo da ga tražimo, jer smo se uplašili. Stariji je, ima povišen pritisak i vožnja više nije za njega – kaže ćerka Olivera.

Foto: Privatna arhiva Traži se_ Aleksa Popov

U trenutku nestanka Aleksa Popov na sebi je imao plavu trenerku, duks u vidu košulje, sivu jaknu sa kragnom i crne patike. Potraga za ovim čovekom neprekidno traje od sinoć, teren se pregleda i dronom, ali za sada nema nikakvih tragova. Porodica moli sve koji su ga eventualno primetili da se jave policiji ilo njima na broj Olivere Popov 061/ 625- 9112.