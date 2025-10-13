GUSLARI IZ SRBIJE U ČEŠKOJ: Molitva i sveće u Jindrihovicama
U okviru manifestacije „Mesec srpske kulture u Pragu“, srpski guslari predstavili su se češkoj publici programom „Gusle u srcu Evrope“ autorke Ivane Ivanović. Događaj su realizovali ambasada Republike Srbije u Češkoj, Udruženje češko –srpskog prijateljstva „Rodoljub“ i Udruženje „Luka Praha“, a učesnici iz Srbije bili su članovi Udruženja za očuvanje gusala i narodne tradicije „Pravo u žicu“ iz Užica i Etno – sekcija iz Požege.
Gostovanje je upriličeno na inicijativu pesnikinje Jelene Ćirić, koja godinama živi i stvara u Pragu.
Užičani i Požežani su posetili Jindrihovice, mesto u Češkoj Republici gde se nalazi najveće srpsko vojničko groblje izvan granica otadžbine. Na ovom svetom mestu večni mir pronašlo je više od 7.100 srpskih vojnika i civila, stradalih u austrougarskim logorima tokom Prvog svetskog rata.
- Delegacija iz Užica i Požege položila je cveće i zapalila sveće, odajući poštu nevinim stradalnicima uz molitvu. Poseban emotivni trenutak obeležila je guslarska pesma Stefana Tomonjića, čiji je glas uneo duh predaka i dostojanstvo sećanja – objasnili su učesnici ovog događaja - Poseta Jindrihovicama bila je duboko emotivno iskustvo, snažan podsetnik na žrtvu i večitu vezu srpskog naroda sa slobodom, verom i kulturom sećanja.
Učesnici su obišli i Karlove Vari, jedan od najpoznatijih čeških gradova-lečilišta, kao i znamenitosti Praga: praški sat Orloj, Starogradski trg, katedralu Svetog Vida, hram Device Marije i Vaclavski trg, Jevrejsku četvrt Jozef…
U Ambasadi Republike Srbije u Pragu, za goste je upriličen prijem kod ambasadora dr Berislava Vekića, a zatim je usledio je centralni događaj, dramsko - muzički prikaz „Gusle u srcu Evrope“. U okviru programa izvedena je i pesma „Jindrihovice“, po prvi put, pisana upravo za ovu priliku.
Po povratku u Srbiju, uz blagoslove protojereja – stavrofora Srđana Jablanovića, članove udruženja „Pravo u žicu“ dočekala je vest da su dobitnici plakete grada Užica, koja se dodeljuje na Dan grada.
