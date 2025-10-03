DAROVALI LIPR: Šumari u lozničkom vrtiću Bambi

Srbija

03. 10. 2025. u 03:30

ŠUME jesu prirodni, da kažemo Božji dar, ali to nije dovoljno da nam valjano služe i da ih, u najboljem mogućem stanju, ostavimo budućim pokolenjima. Jer, kako je govorio naš čuveni patrijarh Dimitrije Pavlović, koji je, pored ostalog, pre skoro 130 godina, završio studije šumarstva i poljoprivrede „Bog daje, a ne unosi u ambar“. 

V Mitrić

Ovo povodom 34 godine uspešnog rada Javnog preduzeća Srbijašume, poručuje Nataša Banković, rukovodilac u Šumskom gazdinastavu Boranja, koja je deo Srbijašuma, koja je, sa direktorom Borkom Perišićem, i saradnicima zasadila 12 lipa u dvorištu Vrtića Bambi u Loznici, što je bila velika radost za mališane, jer su i oni učestvovali u tom poslu. 

Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika Loznice naglasio je istaknutu društvenu odgovornost Boranje sa kojom grad ima odličnu saradnju.

Borko Perišić, direktor Boranje, ističe da je ove godine na sceni najveće pošumljavanje i u Srbijašumama i u njenom delu Boranja, koje gazduje državnim šumama na više of 35,5 hiljada hektara u 18 opština i gradova Podrinja i Kolubare. Samo u ovoj godini Boranja će sa 140 hiljada sadnica sa pošumi 100 hektara. To je veliki posao od neprocenjive vrednosti, a nastavlja se i, u najvećem obimu do sada, i narednih godina i kroz značajne projekte sa Ujedinjenim nacijama.

- Obnavljanje i gajenje šuma je odgovoran, složen i važan posao_pruča Nataša Banković. - Od najvećeg značaja je da se radi stručno, savesno, odgovorno i posvećeno kao što domaćice gaje cveće, pa se zna dobro kojoj to „ide“ a kojoj ne ide. „Ne ide“ onoj koja se ne trudi dovoljno, a ide onoj koja želi da njen svaki cvet bude najlepši.

Negovanje, čuvanje i zaštita šuma mora da bude u svesti svakoga od nas, od malih nogu, da i danas u ušima budu one divne reči našeg velikog naučnika i ljubitelja prirode akademika Josifa Pančića: -Gde kog  nađeš zgodno mesto, tu drvo zasadi!V+

Ekipe „Boranje“ i drugih gazdinastava iz sastava „Srbija šuma“, gajenju i zaštiti  šuma daju veliku podršku i primer vlasnicima privatnih šuma.Neprestana je borba sa onima koji misle da su šume nešto poput alajbvegove slame.

- Šume su bogatsvo i lepota, i izvor života, kada se  najbolje  održavaju i štite.Mi šumari Srbije smo na toj, rekla bih, važnoj prvoj liniji njihove odbrane i zaštite, ali nam treba uvek podrška, jer one pripadaju svima nama i našim pokolenjima-poruke su šumara iz Mačvanskog i Kolubarskog okruga. 

