DAROVALI LIPR: Šumari u lozničkom vrtiću Bambi
ŠUME jesu prirodni, da kažemo Božji dar, ali to nije dovoljno da nam valjano služe i da ih, u najboljem mogućem stanju, ostavimo budućim pokolenjima. Jer, kako je govorio naš čuveni patrijarh Dimitrije Pavlović, koji je, pored ostalog, pre skoro 130 godina, završio studije šumarstva i poljoprivrede „Bog daje, a ne unosi u ambar“.
Ovo povodom 34 godine uspešnog rada Javnog preduzeća Srbijašume, poručuje Nataša Banković, rukovodilac u Šumskom gazdinastavu Boranja, koja je deo Srbijašuma, koja je, sa direktorom Borkom Perišićem, i saradnicima zasadila 12 lipa u dvorištu Vrtića Bambi u Loznici, što je bila velika radost za mališane, jer su i oni učestvovali u tom poslu.
Borko Perišić, direktor Boranje, ističe da je ove godine na sceni najveće pošumljavanje i u Srbijašumama i u njenom delu Boranja, koje gazduje državnim šumama na više of 35,5 hiljada hektara u 18 opština i gradova Podrinja i Kolubare. Samo u ovoj godini Boranja će sa 140 hiljada sadnica sa pošumi 100 hektara. To je veliki posao od neprocenjive vrednosti, a nastavlja se i, u najvećem obimu do sada, i narednih godina i kroz značajne projekte sa Ujedinjenim nacijama.
- Obnavljanje i gajenje šuma je odgovoran, složen i važan posao_pruča Nataša Banković. - Od najvećeg značaja je da se radi stručno, savesno, odgovorno i posvećeno kao što domaćice gaje cveće, pa se zna dobro kojoj to „ide“ a kojoj ne ide. „Ne ide“ onoj koja se ne trudi dovoljno, a ide onoj koja želi da njen svaki cvet bude najlepši.
Negovanje, čuvanje i zaštita šuma mora da bude u svesti svakoga od nas, od malih nogu, da i danas u ušima budu one divne reči našeg velikog naučnika i ljubitelja prirode akademika Josifa Pančića: -Gde kog nađeš zgodno mesto, tu drvo zasadi!V+
Ekipe „Boranje“ i drugih gazdinastava iz sastava „Srbija šuma“, gajenju i zaštiti šuma daju veliku podršku i primer vlasnicima privatnih šuma.Neprestana je borba sa onima koji misle da su šume nešto poput alajbvegove slame.
- Šume su bogatsvo i lepota, i izvor života, kada se najbolje održavaju i štite.Mi šumari Srbije smo na toj, rekla bih, važnoj prvoj liniji njihove odbrane i zaštite, ali nam treba uvek podrška, jer one pripadaju svima nama i našim pokolenjima-poruke su šumara iz Mačvanskog i Kolubarskog okruga.
