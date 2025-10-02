Srbija

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA 15. OKTOBRA U NOVOM SADU: Nacionalna služba poziva poslodavce i nezaposlena lica

SAJAM zapošljavanja, u organizaciji Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje- Filijala Novi Sad, biće održan 15. oktobra od 10 do 15 časova u auli Master centra Novosadskog sajma, ulica Hajduk Veljkova broj 11.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tim povodom, pozivaju poslodavce i nezaposlena lica na Sajam i ističu da je prijava poslodavaca za učešće na sajmu u toku i da se obavlja  lično, u Filijali Novi Sad, ili pozivom na broj telefona 021/488-55-18 ili imejl ana.latinovic@nsz.gov.rs .

- Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju- ističu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Takođe, u toj instituciji navode da bi zainteresovana nezaposlena lica trebalo da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam. Nacionalna služba za zapošljavanje, jednako tako savetuje nezaposlene, da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla, koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi što bolje sastavili svoj CV i pripremili se za razgovor za posao.

