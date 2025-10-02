SAJAM ZAPOŠLJAVANJA 15. OKTOBRA U NOVOM SADU: Nacionalna služba poziva poslodavce i nezaposlena lica
SAJAM zapošljavanja, u organizaciji Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje- Filijala Novi Sad, biće održan 15. oktobra od 10 do 15 časova u auli Master centra Novosadskog sajma, ulica Hajduk Veljkova broj 11.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tim povodom, pozivaju poslodavce i nezaposlena lica na Sajam i ističu da je prijava poslodavaca za učešće na sajmu u toku i da se obavlja lično, u Filijali Novi Sad, ili pozivom na broj telefona 021/488-55-18 ili imejl ana.latinovic@nsz.gov.rs .
- Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju- ističu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Takođe, u toj instituciji navode da bi zainteresovana nezaposlena lica trebalo da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam. Nacionalna služba za zapošljavanje, jednako tako savetuje nezaposlene, da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla, koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi što bolje sastavili svoj CV i pripremili se za razgovor za posao.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)