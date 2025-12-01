Srbija

ELEKTRIČNI BICIKLI: Sistemi za iznajmljivanje nalaziće se na tri lokacije

Dušanka Novković

01. 12. 2025. u 21:29

POŽAREVAC - Turistička organizacija Požarevca izabrala je ponuđača za nabavku stajališta sa 16 električnih bicikala.

ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛИ: Системи за изнајмљивање налазиће се на три локације

D. Novković

Vrednost ugovorene usluge iznosi 24 miliona dinara, sa uračunatim porezom. Stajališta za bicikle biće postavljena na tri lokacije, u centru Požarevca, u Ljubičevu i u TC „Stop šop“. Iznajmljivanje električnih bicikala u Požarevcu bilo je uvedeno i tokom 2024. godine, na probni period od nekoliko meseci.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
Srbija

0 0

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat

PREDSTAVNICI Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS, u okviru projekta Prestonica mladih, u Zrenjaninu su održali radni sastanak sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim timom, kao i info sesiju o procesu prijavljivanja na aktuelni konkurs za titulu.

01. 12. 2025. u 21:32

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja
Srbija

0 0

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja

U DOMU kulture "Studenica", u rudarskoj varošici Ušće, u Ibarskoj klisuri nadomak Kraljeva, Deveti susreti veterana folklora okupili su ukupno 10 ansambala iz zemlje i iz inostranstva. U skladu sa višegodišnjom, uspešnom saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije, i ovog puta publici se predstavio i ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" iz Trebinja...

01. 12. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu