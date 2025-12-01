ELEKTRIČNI BICIKLI: Sistemi za iznajmljivanje nalaziće se na tri lokacije
POŽAREVAC - Turistička organizacija Požarevca izabrala je ponuđača za nabavku stajališta sa 16 električnih bicikala.
Vrednost ugovorene usluge iznosi 24 miliona dinara, sa uračunatim porezom. Stajališta za bicikle biće postavljena na tri lokacije, u centru Požarevca, u Ljubičevu i u TC „Stop šop“. Iznajmljivanje električnih bicikala u Požarevcu bilo je uvedeno i tokom 2024. godine, na probni period od nekoliko meseci.
