VEĆ NOVOGODIŠNJA ATMOSFERA: U Paraćinu počelo praznično ukrašavanje javnih površina i izloga (FOTO)

SVAKE godine sve ranije žuri se u susret novogodišnjim praznicima, a dekorisanjene ulica i izloga počelo je i pre isteka novembra.

Foto: Z.Rašić

U gradu na Crnici ispred fontane već nekoliko dana poglede prolaznika mami velika ukrašena jelka, svetleći ukrasi postavljeni su na javnoj površini, a sijaju i obližnji restorani.

Ni vlasnici trgovina ne kasne sa stvaranjem novogodišnje atmosfere, što Paraćinci mogu da primete čim „bace pogled“ na jedan od najvećih izloga u glavnoj gradskoj ulici.

Ovo je verovatno tek početak jer novogodišnje ukrašavanje tek sledi, a Paraćinci polako ulaze u novogodišnju euforiju.