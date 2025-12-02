POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi
PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 3. decembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Institutom za transfuziju.
Akcija se održava u prostorijama Crvenog krsta, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
Preporučujemo
UPOZORENjE VOJSKE SRBIJE: Vojne vežbe na poligonu „Peskovi“
02. 12. 2025. u 10:27
PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
01. 12. 2025. u 21:32
ELEKTRIČNI BICIKLI: Sistemi za iznajmljivanje nalaziće se na tri lokacije
01. 12. 2025. u 21:29
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)