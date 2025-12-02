Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi

Dušanka Novković

02. 12. 2025. u 09:35

PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 3. decembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра акција давања крви у Петровцу на Млави

D. Novković

Akcija se održava u prostorijama Crvenog krsta, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

