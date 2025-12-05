JELENA DOKIĆ IMA TUMOR! Slavna teniserka iz bolnice poslala potresnu poruku
Jelena Dokić se oglasila na svom Instagramu objavivši fotografije iz bolničkog kreveta.
Bivša teniserka je imala operaciju uklanjanja velikog mioma sa materice.
- Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog mioma (nekancerogene izrasline na materici) i sve je prošlo dobro. Malo me boli zbog četiri reza na stomaku, ali to je normalno i sada sam u fazi oporavka. Biću neko vreme sporija, ali vrlo brzo ću ponovo biti na nogama. Želim i da skrenem pažnju na to koliko su miomi česti kod žena – oko 70 odsto žena do pedesete godine dobije miome. To je ogroman broj, a o tome se ne govori dovoljno i nema dovoljno svesti. Neke žene ne osećaju nikakve simptome, dok druge imaju mnogo bolova i krvarenja, u zavisnosti od toga gde se miom nalazi i koliki je. Molim vas da radite snimanja, redovne ginekološke kontrole i da ništa što deluje čudno ili bolno ne ignorišete – idite kod lekara.
Takođe, uvek se borite za svoje zdravlje jer se ženski reproduktivni problemi ponekad zanemaruju. Tražite druga mišljenja, radite preglede, ultrazvuke – zbog sopstvene bezbednosti, zdravlja, prevencije i terapije, čak i ako vam kažu da vam "ne treba".
Ogromna zahvalnost bolnici u Melburnu. Tim lekara, medicinskih sestara, anesteziologa i svih koji su brinuli o meni – hvala vam.
Nezamislivo dobra nega pre i posle operacije, a najvažnije – sve uz mnogo ljubaznosti, brige i uz osmeh na licu. Učinili ste da se osećam potpuno bezbedno i zbrinuto, kao da sam u najboljim rukama.
Hvala od srca svakome od vas koga sam srela i ko je brinuo o meni. Vi ste pravi heroji koji ne dobijaju dovoljno pažnje, a apsolutno bi trebalo.
I veliko hvala mojim najbližima koji su zvali, slali poruke, cveće i bili tu za mene. Znate ko ste. Volim vas sve - poručila je Jelena Dokić.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TAMIŠ NEUGODAN RIVAL: Pred košarkašima Sloge teško gostovanje u 10. kolu KLS
05. 12. 2025. u 10:25
KOMPLETAN SPISAK LETOVA: Partizan dao više od dva miliona evra na čartere
05. 12. 2025. u 10:00
FUDBAL SE MENjA IZ KORENA! Rezervni fudbaleri neće sedeti na klupi tokom Mundijala?
05. 12. 2025. u 10:00
KAKO ĆE DANAS IZGLEDATI PARTIZAN? Crno-beli sezonu nastavljaju bez čoveka koji je sastavio ovaj tim
KOŠARKAŠI Partizana će u 14. kolu Evrolige ugostiti Bajern Minhen.
04. 12. 2025. u 08:39
PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...
LEGENDARNI španski trener Pablo Laso prvi je kandidat za klupu Partizana, prenosi "Sportal".
04. 12. 2025. u 19:46
"NIJE BILO LAKO IZDRŽATI": Rađen progovorio o razlozima za razvod od Ane i najtežem periodu
VATERPOLISTA Nikola Rađen bio je u braku sa pevačicom Anom Kokić sa kojom ima dve ćerke, od koje se razveo nakon jedanaest godina ljubavi, a sada progovorio o teškom periodu.
05. 12. 2025. u 07:50
Komentari (0)