"NALAZIMO SE U OPASNOM TRENUTKU" Orban: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi
NAREDNIH dana će se pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se "plamen rata zauvek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.
- Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspešni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba rešiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i pretnja će rasti - rekao je Orban, prenosi MTI.
On je rekao i da oni koji imaju moć pregovaraju, oni koji je nemaju, razgovaraju, prenosi Mađar nemzet.
- Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju - rekao je Orban.
Prema njegovim rečima nalazimo se u opasnom trenutku, ali i da smo u takvom "trenutku" neprekidno poslednje četiri godine.
- Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspešni, biće manji (plamen). Nećemo biti van opasnosti, ali će rizik da bude manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a pretnja ratom da poraste - rekao je Orban.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PUTIN JASAN: Rusija i Tramp žele okončanje sukoba u Ukrajini
04. 12. 2025. u 17:13
MADURO RAZGOVARAO SA TRAMPOM: "Bio je srdačan i pun poštovanja"
04. 12. 2025. u 15:17
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
"NIJE BILO LAKO IZDRŽATI": Rađen progovorio o razlozima za razvod od Ane i najtežem periodu
VATERPOLISTA Nikola Rađen bio je u braku sa pevačicom Anom Kokić sa kojom ima dve ćerke, od koje se razveo nakon jedanaest godina ljubavi, a sada progovorio o teškom periodu.
05. 12. 2025. u 07:50
Komentari (0)