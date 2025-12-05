Svet

"NALAZIMO SE U OPASNOM TRENUTKU" Orban: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi

В. Н.

05. 12. 2025. u 09:44

NAREDNIH dana će se pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se "plamen rata zauvek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

НАЛАЗИМО СЕ У ОПАСНОМ ТРЕНУТКУ Орбан: Наредних дана ће се показати да ли ће се пламен рата приближити Европи

Foto: Profimedia

- Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspešni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba rešiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i pretnja će rasti - rekao je  Orban, prenosi MTI.

On je rekao i da oni koji imaju moć pregovaraju, oni koji je nemaju, razgovaraju, prenosi Mađar nemzet. 

- Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju - rekao je Orban.

Prema njegovim rečima nalazimo se u opasnom trenutku, ali i da smo u takvom "trenutku" neprekidno poslednje četiri godine. 

- Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspešni, biće manji (plamen). Nećemo biti van opasnosti, ali će rizik da bude manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a pretnja ratom da poraste - rekao je Orban.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS NA KRIMU: Ukrajinska vojska uništava ruske ciljeve (VIDEO)
Svet

0 0

HAOS NA KRIMU: Ukrajinska vojska uništava ruske ciljeve (VIDEO)

SPECIJALNA jedinica Uprave za vojnoobaveštajnu službu Ukrajine (GUR), poznata kao "Primary", uništila je osam ruskih ciljeva na Krimu tokom protekle dve nedelje, gađajući avione, radarske instalacije i logističke objekte u seriji koordinisanih preciznih udara, saopštila je agencija 5. decembra.

05. 12. 2025. u 10:22

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...

PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...