"NALAZIMO SE U OPASNOM TRENUTKU" Orban: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi

NAREDNIH dana će se pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se "plamen rata zauvek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

Foto: Profimedia

- Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspešni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba rešiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i pretnja će rasti - rekao je Orban, prenosi MTI.

On je rekao i da oni koji imaju moć pregovaraju, oni koji je nemaju, razgovaraju, prenosi Mađar nemzet.

- Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju - rekao je Orban.

Prema njegovim rečima nalazimo se u opasnom trenutku, ali i da smo u takvom "trenutku" neprekidno poslednje četiri godine.

- Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspešni, biće manji (plamen). Nećemo biti van opasnosti, ali će rizik da bude manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a pretnja ratom da poraste - rekao je Orban.

(Tanjug)

