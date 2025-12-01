PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
PREDSTAVNICI Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS, u okviru projekta Prestonica mladih, u Zrenjaninu su održali radni sastanak sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim timom, kao i info sesiju o procesu prijavljivanja na aktuelni konkurs za titulu.
Ivana Antonijević pomoćnica ministra turizma i omladine, naglasila je da je ovo Ministarstvo raspisalo javni poziv gradovima i opštinama da se prijave i ponesu prestižnu titulu Prestonica mladih za 2027. godinu i da će tokom promocije specijalni tim posetiti petnaest gradova i opština koje već imaju kriterijume i gde se vodi računa, ulaže u omladinsku politiku i prepoznaje glas mladih, a Zrenjanin je jedan od njih.
– Sa gradonačelnikom sam razgovarala o motivaciji grada Zrenjanina da aplicira i podnese kandidaturu, iskazali su zainteresovanost i drago nam je da Zrenjanin prepoznaje značaj brige o mladima i da će u kući Mihajla Pupina, imati svoj Omladinski centar - istakla je Ivana Antonijević, uz napomenu da će Ministarstvo turizma i omladine nastaviti da pruža potrebnu podršku da bi svaki grad i opština u Srbiji imali što više mogućnosti da brinu o mladima.
Gradonačelnik Simo Salapura, naglasio je da je Zrenjanin uz rekonstrukciju Pupinove kuće, u prethodnim godinama bio i Evropski grad sporta i Nacionalna prestonica kulture i da bi velika čast bila da ponese laskavu titulu Prestonice mladih u 2027. godini.
- U slučaju da uspemo, ali i da ne uspemo važno je da napravimo korak ka višem, da čujemo mlade, da oni budu spoj između njih i institucija lokalne samouprave, ustvari da oni budu pokretači i nosioci promena u budućnosti - istakao je Salapura, uz napomenu da će se on i njegov tim truditi da kroz sve projekte koje budu radili i u saradnji sa Ministarstvom omladine i turizma i sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, kao i sa omladinskim organizacijama, poboljšaju uslove za mlade.
