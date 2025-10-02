VRANJE OBELEŽAVA DAN OSLOBOĐENJA: Bogat dvodnevni program

Obeležavanje Dana oslobođenja Vranja u Prvom svetskom ratu počinje u petak, 3. oktobra, u 8 sati, prijemom delegacije Udruženja potomaka ratnika do 1918. godine.

Foto: J.S.

Nakon toga, biće održana svečana sednica Skupštine grada, čiji je početak zakazan za 9 sati. Istog dana, od 19 sati, u Galeriji Narodnog muzeja biće otvorena izložba dokumenata i fotografija "Časna pogibija za slobodu Srbije“.

Program obeležavanja ovog važnog istorijskog datuma, nastavlja se u subotu, 4. oktobra, od 10 sati, odavanjem pošte i parastasom poginulim ratnicima u Prvom svetskom ratu ispred Spomen kosturnice na Šapranačkom groblju u Vranju.