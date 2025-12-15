GLUMAC I REDITELJ ROB RAJNER NA SMRT IZBODEN U SVOJOJ VILI Policija tvrdi: "Očigledno ubistvo"

AMERIČKI glumac i reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svojoj kući u Los Anđelesu. RS Sign in AMERIČKI glumac i reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svojoj kući u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

Američki mediji navode da postoji mogućnost da je reč o ubistvu, a Policijska uprava Los Anđelesa je saopštila da je u pitanju "očigledno ubistvo".

Pozivajući se na neimenovane izvore, NBC navodi da je bračni par Rajner pronađen sa ubodnim ranama.

Rob Rajner, poznat po filmovima "Princeza nevesta", "Kad je Hari sreo Sali" i "Nekoliko dobrih ljudi“, imao je 78, a Mišel Singer Rajner 68 godina.

- Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovim neverovatno teškim trenucima - navela je njegova porodica u saopštenju koje je dobio "Varajeti".

Vatrogasci su pozvani u kuću u Brentvudu u nedelju popodne, gde su pronašli dva tela.

Vlasti nisu odmah objasnile okolnosti njihove smrti, prenosi CBS.

Policijska uprava Los Anđelesa je u saopštenju navela da je Odeljenje za ubistva i pljačke izašlo na teren, ali nije pružila dalje detalje o istrazi osim što je navela da je u pitanju "očigledno ubistvo".

Zamenik šefa policijske uprave Los Anđelesa Alen Hamilton rekao je da policija "ne traži nikoga kao osumnjičenog, niti kao osobu od interesa, niti na bilo koji drugi način, i to neće raditi dok ne sprovede istragu i ne krene dalje".

Hamilton je, takođe, napomenuo da policija Los Anđelesa u ovom trenutku nije identifikovala osumnjičenog.

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas rekla je da je smrt Rajnerovih razarajući gubitak za njihov grad i čitavu zemlju.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom izjavio je da je "slomljenog srca zbog tragičnog gubitka Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

KUM RADOJA ZVICERA IZRUČEN SRBIJI: Novi udar na kavački klan