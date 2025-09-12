Srbija

UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: Vojne vežbe na poligonu „Mogila“

Dušanka Novković

12. 09. 2025. u 13:52

POŽAREVAC - Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na vojnom poligonu “Mogila“ u ponedeljak, 15. septembra, od 8 do 17 sati.

Tog dana, u navedenom području zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega. Poligonsko-strelišni prostor biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje – gađa se!“ i obezbeđen stražarima. Zabranjeno je i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i njihovih delova, jer to može biti opasno po život. Vojska Srbije saopštava da neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati nepoštovanjem navedenih zabrana.

