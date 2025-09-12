DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I ZASTAVE: Opština Paraćin pozvala građane da obeleže praznik

GRAD na Crnici i ove godine obeležiće 15. septembra Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se praznuje na dan probijanja Solunskog fronta 1918. godine.

Foto: Z. Rašić

Uoči ovog datuma lokalna samouprava pozvala je građane da učestvuju u obeležavanju i pripremljenom namenskom programu koji će početi okupljanjem u gradskoj Crkvi Svete Trojice u ponedeljak u 09.30 sati.

Nakon što sveštenstvo održi molitvu za stradale, predviđen je svečani defile gradom do Spomenika pobedniku u centru, gde će biti održana centralna svečanost i polaganje venaca.