1. SEPTEMBAR RADOST DONOSI: Nova školska godina u Vukovom zavičaju

PRVI septembar uvek donese posebnu radost – ulice ponovo ožive dečjim koracima, a školska dvorišta ispuni smeh, rekla je Dragana Lukić,gradonačelnica Loznice povodom početka nove školske godine.

foto V mitrić

- Najviše se danas raduju naši prvaci, jer kreću na svoje prvo veliko putovanje – putovanje kroz znanje i prijateljstvo -naglasila je Lukićeva. -Draga deco, pred vama su knjige koje čekaju da ih otvorite, učionice koje će pamtiti vaše osmehe i učitelji koji će vas dočekati raširenih ruku, spremni da budu vaši vodiči i oslonac na svakom koraku.Neka vam škola bude sigurno i veselo mesto, gde ćete učiti, ali i maštati, gde ćete izrasti u dobre i vredne ljude.

Svim đacima Lukićeva je poželela srećan i uspešan početak nove školske godine, a prvacima – da ovaj dan zauvek ostane upisan u najlepše uspomene detinjstva.