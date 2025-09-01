Srbija

1. SEPTEMBAR RADOST DONOSI: Nova školska godina u Vukovom zavičaju

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

01. 09. 2025. u 10:41

PRVI septembar uvek donese posebnu radost – ulice ponovo ožive dečjim koracima, a školska dvorišta ispuni smeh, rekla je Dragana Lukić,gradonačelnica Loznice povodom početka nove školske godine.

1. СЕПТЕМБАР РАДОСТ ДОНОСИ: Нова школска година у Вуковом завичају

foto V mitrić

- Najviše se danas raduju naši prvaci, jer kreću na svoje prvo veliko putovanje – putovanje kroz znanje i prijateljstvo -naglasila je Lukićeva. -Draga deco, pred vama su knjige koje čekaju da ih otvorite, učionice koje će pamtiti vaše osmehe i učitelji koji će vas dočekati raširenih ruku, spremni da budu vaši vodiči i oslonac na svakom koraku.Neka vam škola bude sigurno i veselo mesto, gde ćete učiti, ali i maštati, gde ćete izrasti u dobre i vredne ljude.

Svim đacima Lukićeva je poželela srećan i uspešan početak nove školske godine, a prvacima – da ovaj dan zauvek ostane upisan u najlepše uspomene detinjstva.

01. 09. 2025. u 13:40

