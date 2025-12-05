RECEPT ZA PUNJENE PEČURKE: Kesten, kelj, plavi sir i timijan - Spoj ukusa koji ćete voleti

UZ MIRIS timijana i kremastu notu plavog sira, ove punjene pečurke donose savršen spoj ukusa. Brzo se pripremaju, a idealne su kao topla užina ili elegantan prilog za svečanu trpezu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

4 velike pečurke

2 kašike maslinovog ulja + malo za prelivanje

1 mali crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, iseckana

1½ šolje seckanog kelja

100 gr kuvanog kestena, iseckanog

½ šolje prezli

1 kašika svežih listića timijana + još za ukrašavanje

1 kašika nutritivnog kvasca (po želji)

so i biber

40–50 gr mrvljenog plavog sira

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C (400°F) i obložite pleh papirom za pečenje.

Pripremite pečurke: premažite ih maslinovim uljem, stavite sa škrgama nagore i pecite 10 minuta. Potom lagano osušite tapkanjem. Propržite luk na malo maslinovog ulja dok ne omekša. Dodajte beli luk i timijan, pa kuvajte još 1 minut. Umešajte kelj i pržite dok ne uvene. Dodajte kestene i prezle, posolite, pobiberite i po želji dodajte nutritivni kvasac.

Napunite pečurke filom, poprskajte maslinovim uljem i pecite 10–12 minuta, dok ne porumene. Posipajte plavim sirom i vratite u rernu još 3–5 minuta, dok se sir ne otopi.

Po želji ukrasite svežim timijanom i prelijte sa još malo maslinovog ulja. Poslužite toplo.

Uživajte!