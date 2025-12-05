Pošalji recept

RECEPT ZA PUNJENE PEČURKE: Kesten, kelj, plavi sir i timijan - Spoj ukusa koji ćete voleti

Milena Tomasevic

05. 12. 2025. u 07:00

UZ MIRIS timijana i kremastu notu plavog sira, ove punjene pečurke donose savršen spoj ukusa. Brzo se pripremaju, a idealne su kao topla užina ili elegantan prilog za svečanu trpezu.

РЕЦЕПТ ЗА ПУЊЕНЕ ПЕЧУРКЕ: Кестен, кељ, плави сир и тимијан - Спој укуса који ћете волети

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 velike pečurke
  • 2 kašike maslinovog ulja + malo za prelivanje
  • 1 mali crni luk, sitno iseckan
  • 2 čena belog luka, iseckana
  • 1½ šolje seckanog kelja
  • 100 gr kuvanog kestena, iseckanog
  • ½ šolje prezli
  • 1 kašika svežih listića timijana + još za ukrašavanje
  • 1 kašika nutritivnog kvasca (po želji)
  • so i biber
  • 40–50 gr mrvljenog plavog sira

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C (400°F) i obložite pleh papirom za pečenje.

Pripremite pečurke: premažite ih maslinovim uljem, stavite sa škrgama nagore i pecite 10 minuta. Potom lagano osušite tapkanjem. Propržite luk na malo maslinovog ulja dok ne omekša. Dodajte beli luk i timijan, pa kuvajte još 1 minut. Umešajte kelj i pržite dok ne uvene. Dodajte kestene i prezle, posolite, pobiberite i po želji dodajte nutritivni kvasac. 

Napunite pečurke filom, poprskajte maslinovim uljem i pecite 10–12 minuta, dok ne porumene. Posipajte plavim sirom i vratite u rernu još 3–5 minuta, dok se sir ne otopi. 

Po želji ukrasite svežim timijanom i prelijte sa još malo maslinovog ulja. Poslužite toplo.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
Tenis

3 12

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

04. 12. 2025. u 13:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“

Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“