RECEPT ZA PUNJENE PEČURKE: Kesten, kelj, plavi sir i timijan - Spoj ukusa koji ćete voleti
UZ MIRIS timijana i kremastu notu plavog sira, ove punjene pečurke donose savršen spoj ukusa. Brzo se pripremaju, a idealne su kao topla užina ili elegantan prilog za svečanu trpezu.
Sastojci:
- 4 velike pečurke
- 2 kašike maslinovog ulja + malo za prelivanje
- 1 mali crni luk, sitno iseckan
- 2 čena belog luka, iseckana
- 1½ šolje seckanog kelja
- 100 gr kuvanog kestena, iseckanog
- ½ šolje prezli
- 1 kašika svežih listića timijana + još za ukrašavanje
- 1 kašika nutritivnog kvasca (po želji)
- so i biber
- 40–50 gr mrvljenog plavog sira
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C (400°F) i obložite pleh papirom za pečenje.
Pripremite pečurke: premažite ih maslinovim uljem, stavite sa škrgama nagore i pecite 10 minuta. Potom lagano osušite tapkanjem. Propržite luk na malo maslinovog ulja dok ne omekša. Dodajte beli luk i timijan, pa kuvajte još 1 minut. Umešajte kelj i pržite dok ne uvene. Dodajte kestene i prezle, posolite, pobiberite i po želji dodajte nutritivni kvasac.
Napunite pečurke filom, poprskajte maslinovim uljem i pecite 10–12 minuta, dok ne porumene. Posipajte plavim sirom i vratite u rernu još 3–5 minuta, dok se sir ne otopi.
Po želji ukrasite svežim timijanom i prelijte sa još malo maslinovog ulja. Poslužite toplo.
Uživajte!
