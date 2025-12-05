Svet

PRVI U SVETU Erdogan slavi: Tuski dron uništio metu raketom vazduh vazduh

Predrag Stojković

05. 12. 2025. u 07:00

BESPILOTNI lovac Bajraktar ​​Kizilelma, koji je razvila turska firma Bajkar, 30. novembra je potvrđeno da je izvršio svoje prvo uništenje simulirane mete raketom vazduh-vazduh van vizuelnog dometa, nakon što je izvršeno testiranje bojeve municije iznad Crnog mora.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Domaća raketa Gokdogan je vođena protiv mete na mlazni pogon velike brzine, potvrđujući revolucionarnu sposobnost uništavanja aviona van vizuelnog dometa. Iako je bilo spekulacija da su programi bespilotnih lovaca u Kini i Sjedinjenim Državama odavno pokazali slične mogućnosti, njihovo testiranje je sprovedeno sa znatno većom tajnošću. Turski sektor borbenog vazduhoplovstva dobio je značajnu podršku i transfer tehnologije iz celog zapadnog sveta, a posebno iz Sjedinjenih Država, sa svojom pozicijom kao granične članice NATO-a što jačanje njenih kapaciteta za vazdušno ratovanje čini veoma korisnim za šire interese zapadnog bloka.


Iako letelicama poput Bajraktar ​​Kizilelme nedostaju senzorske mogućnosti potrebne za olakšavanje vazdušnih sukoba na velikim daljinama, one se mogu upariti sa drugim sredstvima kao što su lovci F-35 i sistemi za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu E-7 kako bi pružile podatke o ciljanju. Očekuje se da će takve bespilotne letelice služiti kao „lajtmeni“ za podršku lovcima sa posadom. Turski planovi za modernizaciju svojih kapaciteta za vazdušno ratovanje značajno su usporeni zbog njenog izbacivanja iz programa F-35, što znači da će joj i dalje nedostajati lovci najnovijih generacija koji bi se uparili sa bespilotnim lajtmenovima poput Bajraktar ​​Kizilelme. Uparivanje stelt lovaca sa takvim pratećim bespilotnim letelicama smatra se ključnim zahtevom za postizanje mogućnosti „5+ generacije“, a očekuje se da će lovci šeste generacije koji su u razvoju u Kini i Sjedinjenim Državama takođe imati koristi od takve bespilotne podrške.

Ranije u novembru, Kinesko ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke vojske obeležilo je 76. godišnjicu objavljivanjem filma koji je prvi put prikazao bespilotni lovac GJ-11 „Tamni zmaj“ kako leti u formaciji sa lovcem za vazdušnu nadmoć J-20 i elektronskim jurišnim avionom J-16D. U međuvremenu, očekuje se da će rivalski avion Boeing MQ-28 „Goust Bet“, koji razvijaju Australija i Sjedinjene Države za uparivanje sa F-35, u decembru izvršiti svoje prvo probno lansiranje aktivnog radarom vođene rakete vazduh-vazduh AIM-120. Kineski J-20S je trenutno jedini lovac pete generacije sa konfiguracijom sa dva sedišta i razvijen je da bude pionir u operacijama kao komandni punkt za bespilotne letelice. Mogućnost oficira na drugom sedištu da služi kao kontrolor drona čini dizajn optimalnim za takve uloge. Iako je turska industrija i dalje mnogo ograničenija u svojoj sposobnosti da samostalno bude pionir u napretku u bespilotnoj avijaciji, sa obimom istraživanja i razvoja zemlje koji je veoma ograničen, kada je imala koristi od značajne podrške svojih strateških partnera na Zapadu, postigla je niz značajnih uspeha.

militarywatchmagazine.com

