OVO SE NIKADA U ISTORIJI NIJE DESILO! Pogledajte kako je Srbija "rešila" da ne pobedi na Svetskom prvenstvu! (VIDEO)

Ženska rukometna reprezentacija Srbije doživela je senzaciju na Svetskom prvenstvu - a ne samo da nije pobedila Farska Ostrva u 2. kolu druge faze šampionata planete (konačan rezultat glasio je 31:31), nego su naše imale gol prednosti i loptu sedam sekundi pre krajam i bile na sedam metara od mreže rivalki, a primile pogodak.

Jovana Jovović će biti ta na koju će se uperiti prsti zbog neverovatnog kraha/kraja, ali treba istaći da su i ona i sve druge reprezentativke dale sve od sebe da naprave podvig protov najveće senzacije ovog turnira.

A Faranke to svakako jesu - jer su pobedile moćnu Španiju, a od najvećeg favrorita, Nemačke, izgubile sa manje razlike nego što je poraz pretrpela Srbija (deset, naspram 11 golova razlike).

I, Farska Ostrva su protiv Srbije imala +2 pred kraj meča.

U dramatičnoj završnici naše su uspele da izjednače, uz novi, treći odbranjeni penal od strane Jovane Risović i golove Jovane Skrobić kako sa svoje "matične", bekovske pozicije, tako i sa krilne, ali...

Kada su Farani na -1 zatražili tajmaut i napravili akciju za pogodak, a Risovićeva na fantastičan način zaustavila šut Hansenove "o zemlju", činilo se da je sve rešeno. Ali..

Jovana Jovović je tada napravila grešku.

Istrčala je pred golmana suparnica i -

- nije htela da šutne, bojeći se da ako promaši - rivalkama ostaje nekoliko sekundi da probaju da izjanače.

Zastala je.

Želela da "ukrade" malo vremena stojeći na sedam metara od gola rivalki.

Međutim, dosuđen je pasivan napad, a onda odmah i sedmerac za Faranke jer se Jovovićeva nije dovoljno udaljila od lopte.

I, Farska Ostrva su iz penala - izjednačila.

Time i stavila tačku na ovu neverovatnu rukometnu priču.

Zato subotnji meč Srbija - Crna Gora više nije jedini koji će odlučivati o tome ko će i kako u četvrtfinale. A činilo se da će baš to biti slučaj jer se očekivala sigurna pobeda naše nacionalne selekcije...

Podsetimo, u preostala dva meča drugog kola Druge grupe sastaju se Crna Gora - Nemačka (danas od 18) i Island - Španija (20.30).





