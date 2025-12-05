Panorama

SUKOBI S AUTORITETIMA, U LJUBAVI I PORODICI Astro savet za petak, 5. decembar: Ova 4 znaka su na udaru ovogodišnjeg punog Meseca u Blizancima

Marina Jungić Milošević, astrolog

05. 12. 2025. u 07:00

POSLEDNjI ovogodišnji pun Mesec formira se na 13. stepenu Blizanaca (stepenu akcije, inicijative ali i sukoba) 5. decembra, 15 minuta posle ponoći.

Foto: Shutterstock

Ova faza Meseca uvek donosi završetak nečega, a pošto se obrazuje u znacima logike (Blizanci) i ideala (Strelac) mnoge će mučiti dilema između razuma i nečega u šta veruju, stavova i pogleda na život.

Osim opozicije sa Suncem (koja se podrazumeva jer ona zapravo i predstavlja ovu Mesečevu fazu) pun Mesec pravi i kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama.

Ovi aspekti će najviše uticati na Blizance, Strelce, Device i Ribe. Blizancima donosi sukobe sa autoritetima, Devicama sukobe na svim poljima (poslovnom, porodičnom, emotivnom), a Ribama zastoj u karijeri. Pošto se pun Mesec dešava u vreme sekstila Venere u Strelcu i Plutona u Vodoliji, slobodnim Strelcima može doneti i sudbinsku ljubavnu vezu.

Pun Mesec će uticati i na ostale znake, i to u oblastima koje simbolizuje astrološka kuća gde im se nalazi pun Mesec.

