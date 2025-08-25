ŠTITE EKSPONATE OD VLAGE: Nastavlja se uređenje fasade stare zgrade Gradskog muzeja u Vršcu stare oko 150 godina

GRADSKI muzej Vršac nastavlja sa uređenjem fasade svoje stare zgrade, koja se nalazi u Ulici Feliksa Milekera, kako bi obezbedio još adekvatnije uslove za čuvanje bogate muzejske građe, imajući u vidu da se baš u tom objektu, starom oko 150 godina, nalaze depoi sa oko 260.000 različitih eksponata i dokumenata, kao i dve konzervatorsko-restauratorske radionice.

Foto: J.J.Baljak

Tokom prethodne dve godine, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, u potpunosti je rekonstruisana ulična fasada, koja je bila u kritičnom stanju. Najpre je urađena hidroizolacija, s obzirom na to da su zidovi bili ugroženi delovanjem kapilarne vlage, a onda je zamenjena kompletna stolarija u prizemlju i na spratu, i vraćeno joj je autentično fasadno platno. Sada su od ministarstva dobijena dodatna dva miliona dinara, kojima će biti finansirani isti takvi radovi u dvorišnom delu zgrade.

- Svi eksponati koje čuvamo u depoima su potpuno bezbedni. Ovom dragocenom investicijom samo smanjujemo nivo vlage i poboljšavamo uslove rada. S druge strane, značaj konzervacije ulične fasade, koja je rađena u neorenesansnom stilu je u tome što smo vernim obnavljanjem njenog izgleda doprineli čuvanju kulturnog identiteta našeg grada - kaže direktorka muzeja Ivana Ranimirov, naglašavajući da je zgrada pod dvostrukom zaštitom države.

Foto: J.J.Baljak Ivana Ranimirov

U ovom objektu, u kom se prvobitno nalazilo nemačko zabavište, vršačko muzejsko blago se čuva od 1905, kada je zgrada otkupljena i preuređena za potrebe muzeja. Sve do 2013. tu su bili smešteni i kancelarije i izložbeni prostor, koji su tada premešteni u renoviranu zgradu "Konkordija", koja danas predstavlja glavni muzejski objekat. Obe zgrade povezane su zajedničkim dvorištem, iako se nalaze u dve različite ulice.

Mala dupljajska kolica VRŠAČKI muzej jedan je od najstarijih i najbogatijih u Srbiji. Osnovan je 1882, a njegove raznovrsne zbirke baštine neke od najznačajnijih artefakata, među kojima se izdvajaju "Mala dupljajska kolica". Taj eksponat, star više od 3.000 godina, čuva se u sefu, dok je u stalnoj arheološkoj postavci izložena njegova verna replika.