OD KANA DO NAŠIH EKRANA: Bogat prateći program 49. FFS u Vrnjačkoj Banji
Uz svakodnevne projekcije filmova u takmičarskom i programu van konkurencije, na Festivalu filmskog scenarija (FFS) u Vrnjačkoj Banji već tradicionalno je bogat i veoma zanimljiv i prateći program.
Tako je u sali „Fontane“ priređena izložba plakata filmova nagrađenih na čuvenom Kanskom festivalu, u periodu od šezdesetih godina prošlog veka pa sve do danas, iz kolekcije Nebojše Bošnjaka od čak 6.000 filmskih plakata.
- Izložba predstavlja istorijat evolucije filmskog plakata. Tokom šezdesetih godina dominirale su ilustracije, a plakati su uglavnom bili štampane litografije. Imamo radove poznatih francuskih ilustratora kao što su Žan Mai, Mišel Andi i Roland Topor, koji su uradili preko hiljadu plakata, kao i Amerikanca Boba Pika. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina sve više se koristi fotomontaža, a kasnije se prelazi isključivo na fotografiju – rekao je Bošnjak.
Uz Simpozijum „Licem u lice – panteon srpskih scenarista“ i Letnju školu filmske kritike, u ovdašnjoj Narodnoj biblioteci održane su promocije knjiga posvećeih velikanima srpskog filma Slobodanu Šijanu i Mladomiru Puriši Đorđeviću, dok je za večeras najavljeno predstavaljanje novog izdanja Niškog kulturnog centra „Borba zatvorenih očiju:uticaj književnosti na filmove Stenlija Kjubrika“.
U sali vrnjačkog bioskopa danas će van takmičarskog programa biti prikazani filmvi „Zvonceku u pohode“ i „Drava se ne predaje“, dok su na letnjoj pozornici na repertoaru filmovi „Volja sinovljeva“ od 20 sati i „Izolacija“ dva sata kasnije.
