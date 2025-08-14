OBELEŽENA 219. GODIŠNJICA BOJA NA MIŠARU: Svetle dela junaka

DRŽAVNOM ceremonijom u Šapcu je obeležna 219. godišnjicu Boja na Mišaru. Vence na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima na Mišaru položili su predstavnici Vlade Republike Srbije, Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog upravnog okruga, Grada Šapca, opština Vladimirci i Mali Zvornik, SUBNOR-a Srbije, SUBNOR-a Šabac, Udruženje veterana organa bezbednosti vojne policije Srbije, Zadužbinskog društva ,,Prvi srpski ustanak iz Mišara“, a pre toga pomen junacima služilo je sveštenstvo Eparhije šabačke. Na ovaj dan, već više od dva veka Mačvani, Posavotamnavci i Pocerci, ali i celokupan srpski narod, sećaju se godišnjice Boja na Mišaru, kao jedne od najznačajnijih pobeda Karađorđevih ustanika tokom Prvog srpskog ustanka, ali i u istoriji srpskog naroda.

V Mitrić

- Pobeda srpskih ustanika na čelu sa Karađorđem, njihova hrabrost, žrtva i cilj kojem su težili, postala je simbol borbe za slobodnu i nezavisnu Srbiju. Ona je to i dan danas, nakon više od dva veka. Ideali ove pobede na Mišaru, inspirišu i našu generaciju da budemo hrabri, odvažni i čvrsti u nameri da sačuvamo Srbiju onakvom kakvom su je Karađorđe i srpski prvaci s početka 19. veka zamišljali i stvarali. Njihovo delo je besmrtno, a podvig živi i dalje u našim sećanjima. Još jednom odajemo zahvalnost svim učesnicima Boja na Mišaru, ali i svima drugima koji su u prethodna dva veka radili na izgradnji moderne i nezavisne srpske države. Slava Karađorđu i mišarskim junacima. Živela Srbija", poručio je gradonačelnik Pajić.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i član Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srbije, Zoran Antić, zahvalio se svima koji su došli da zajedno obeleže 219. godišnjicu Boja na Mišaru.

- Velinčanstvena i ubedljiva pobeda Srba na Mišaru jedna je od stubova razvoja, stvaranja i nastanka moderne srpske države. Zato ćemo se svake godine, i posle ove, i posle 220. godišnjice, sećati Boja na Mišaru. Mi imamo čega da se sećamo. Mi smo herojki narod, koji nikada nije izgubio ni svoju veru, ni svoju tradiciju. Mi smo narod koji je svojom krvlju, svojim rukama obeležio svaki kamen na Balkanskom poluostrvu. Ne postoje mesta niti stratišta koja nisu prolivena srpskom krvlju. Ono što jeste suština današnjeg dana i poruka koju šaljemo, da upravo deca u školama treba da uče o ovome o čemu danas pričamo. Da uče o tome kako se voli svoja država, kako se voli svoja crkva, svoja vojska, svoj narod. Da ne rade nečasne stvari. Da shvate da će im učenje, vrednost i marljivost u životu doneti svaku dobrobit", rekao je Antić i dodao da samo izgradnjom, jedinstvom i podrškom ovoj državi, možemo računati da će pokolenja koja baštine slavne pretke mišarskih junaka i vožda Karađorđa imati mogućnost da učestvuju i dele plodove slobode i prosperiteta koje su nam oni doneli.