MLADIMA IZ DORTMUNDA PRIREĐEN PRIJEM U NOVOSADSKOJ GRADSKOJ KUĆI: Pobratimski odnosi dva grada traju 43 godine
MLADIMA iz nemačkog grada Dortmunda koji borave u sedmodnevnoj poseti Novom Sadu u okviru omladinske razmene danas je priređen prijem u Gradskoj kući, gde su njima i njihovim domaćinima dobrodošlicu poželeli pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Petrović i Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu.
- Novi Sad je 2019. godine ponosno nosio titulu Omladinske prestonice Evrope, bio je i Evropska prestonica kulture 2022. godine a naredne će ponosno nositi i titulu Evropskog grada sporta – istakla je Tatjana Medved.
Ona je naglasila da su te prestižne titule postale trajne platforme za dalji razvoj i jačanje međunarodne saradnje.
- Velika mi je čast što danas možemo da ugostimo mlade iz našeg pobratimskog grada Dortmunda. Drago mi je što će imati priliku da upoznaju Novi Sad i naše mlade sugrađane, jer sam uverena da će iz ove razmene proisteći novi, lepi i vredni zajednički projekti – dodala je Tatjana Medved.
A pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Petrović je podsetio da pobratimski odnosi dva grada traju pune 43 godine i da su, na obostrano zadovoljstvo, doneli sjajnu saradnju u kulturi, sportu, obrazovanju.
- U čast našeg prijateljstva u Dortmundu jedan trg nosi ime Novog Sada, dok u Novom Sadu postoji Trg koji nosi ime Dortmunda. I ulica nazvana po Hanelore Lamhe našoj počasnoj građanki iz Dortmunda. Dortmund je Novom Sadu savetodavno pomogao i kada je Grad kandidovan za Evropsku prestonicu kulture – rekao je Petrović.
Domaćinima iz Novog Sada zahvalila je predstavnica Kancelarije za brigu o mladima Grada Dortmunda Katja Bek.
Omladinsku razmenu organizovao je Novosadski omladinski forum u saradnji sa Kancelarijom za brigu o mladima Grada Dortmunda, uz finansijsku podršku Evropske komisije putem „Erazmus plus“ programa.
