Srbija

SUŽIVOT LJUDI I MEDVEDA: Košnice čuvaju "pastirice"

Никола Јанковић
Nikola Janković

13. 08. 2025. u 14:25

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije raspisalo je konkurs za donaciju i instalaciju profesionalnih električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od mrkih medveda: ovakav vid zaštite potreban je pčelarima u zlatiborskom, moravičkom, raškom, pirotskom, jablaničkom i pčinjskom okrugu, a cilj je kako se navodi, da se pomogne i ljudima, i medvedima.

СУЖИВОТ ЉУДИ И МЕДВЕДА: Кошнице чувају пастирице

NP Tara

- Osim postavljanja zaštitnih ograda, radiće se i detaljne socioekonomske analize u Srbiji i celom regionu sa ciljem da se bolje razumeju ekonomske posledice konflikta ljudi i medveda. Kroz radionice i informativne kampanje o značaju medveda i njihovog staništa radiće se na edukaciji mladih i lokalnog stanovništva – ističu u Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koje sprovodi projekte dve evropske fondacije.

Povod za projekat su učestala oštećenja na poljoprivrednim imanjima, susreti medveda sa stočarima i pčelarima i nesigurnost stanovništva koje sa njima deli životni prostor.

Nakon ocenjivanja pristiglih prijava 11 domaćinstava će dobiti električne ograde, uz njihovo postavljanje. Ograde uključuju električnu pastiricu i prateći materijal za ugradnju: žicu, izolatore, spojnice, zatezače, uzemljenje...

