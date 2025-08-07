DVE IZLOŽBE: U okviru manifestacije „Dana srpskoga duhovnog preobraženja“

U okviru tradicionalne kulturne manifestacije „Dani srpskoga duhovnog preobraženja“, u utorak 05. avgusta, otvorene su dve umetničke izložbe u Despotovcu.

Foto: SO Despotovac

Izložba slika nastalih tokom 33. Međunarodne likovne kolonije „Resava 2025“ otvorena je u Galeriji manastirske vodenice. Reč je o likovnoj koloniji koja već više od tri decenije okuplja slikare iz zemlje i inostranstva, inspirisane duhovnim, kulturnim i prirodnim nasleđem resavskog kraja.

Istog dana, u holu Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“, otvorena je samostalna izložba slikara Slaviše Markovića.