DVE IZLOŽBE: U okviru manifestacije „Dana srpskoga duhovnog preobraženja“
U okviru tradicionalne kulturne manifestacije „Dani srpskoga duhovnog preobraženja“, u utorak 05. avgusta, otvorene su dve umetničke izložbe u Despotovcu.
Izložba slika nastalih tokom 33. Međunarodne likovne kolonije „Resava 2025“ otvorena je u Galeriji manastirske vodenice. Reč je o likovnoj koloniji koja već više od tri decenije okuplja slikare iz zemlje i inostranstva, inspirisane duhovnim, kulturnim i prirodnim nasleđem resavskog kraja.
Istog dana, u holu Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“, otvorena je samostalna izložba slikara Slaviše Markovića.
