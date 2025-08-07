PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?
Komisija za javna priznanja i nagrade grada Užica uputila je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada za 2025. godinu. Pravo da predlože kandidate imaju: preduzeća i ustanove, mesne zajednice, udruženja građana, Skupština grada, pojedinci i grupe građana sa područja grada.
Grad Užice tradicionalno dodeljuje Povelju grada za zasluge i dela koja doprinose ukupnom razvoju lokalne zajednice, Plaketu grada za rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti privrede, društvenih delatnosti, nauci, kulturi, umetnosti i drugim oblastima javnog života. Dodeljuje se i Nagrada grada Užica za izuzetne rezultate u radu i unapređenju privrede, poljoprivrede, nauke, kulture, fizičke kulture, obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene, socijalne i dečije zaštite, lokalne samouprave, kao i očuvanju, poboljšanju i zaštiti životne sredine i svim drugim vidovima stvaralaštva u gradu, za dostignuća koja su značajna za grad Užice i njegove građane.
- Svako od priznanja može biti dodeljeno pravnim licima i pojedincima, a predlozi moraju biti podneti na propisanom obrascu i uz njih se mora podneti i saglasnost fizičkog lica odnosno odgovornog lica u pravnom licu da budu predloženi. Predlozi se dostavljaju Komisiji za javna priznanja i nagrade grada Užica, Užice, Dimitrija Tucovića broj 52, na propisanom obrascu. Rok za dostavljanje predloga je 12. septembar – saopštila je lokalna samouprava.
Najviša priznanja biće uručena tokom svečane sednice Skupštine grada Užica, koja se održava na Dan grada 9. oktobra.
