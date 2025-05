MATURSKI PANOI U CENTRU NOVOG SADA: I ove godine obezbeđen prostor za fotografije srednjoškolaca

Odlukom gradonačelnika Žarka Mićina, Grad Novi Sad će maturantima srednjih škola i ove godine obezbediti prostor u centru grada za izlaganje panoa. Panoi će biti izloženi od 16. maja 2025. godine u Ulici kralja Aleksandra.

FOTO:Lj.P.

S obzirom na to da Grad Novi Sad raspolaže sa ograničenim brojem mesta, odnosno 64 za izalaganje panona, molbe se mogu slati od dana objave ovog poziva do popune slobodnih mesta, a najkasnije do 12. maja, na mejl adresu protokol@novisad.rs, a obavezno je tom prilikom navesti naziv škole, odeljenje i kkntakt telefon. Molbe za isticanje panoa podnosi učenik predstavnik odeljenja maturanata.

Kako bi se na postojećem prostoru mogao izložiti što veći broj panoa vertikalne orijentacije, panoi moraju biti maksimalne visine 120 cenotimetara i maksimalne širine 75 centimetara, takođe, pano mora biti odštampan na foreksu.

Kao i prethodnih godina, pozivaju se svi zakupci lokala u centru grada da odgovore na inicijativu gradonačelnika i da izađu u susret maturantima time što će im omogućiti postavljanje panoa u izlozima bez nadoknade.