RADOVI NA VODOTORNJU I VODOVODNOJ MREŽI: U Čenti smanjen pritisak, moguć i nestanak vode

U ranim jutarnjim satima, vodotoranj je isključen iz sistema vodosnabdevanja i ispražnjen, zbog pranja , a planirano je da radovi budu završeni do 15 časova.

Nakon toga, u periodu od 15 do 17 časova vršiće se punjenje vodotornja i ispiranje celokupne vodovodne mreže u Čenti.

- Dok traju pomenuti radovi, a naročito u periodu kada je vodotoranj van funkcije, doći će do pada pritiska vode u mreži, a postoji mogućnost da dođe i do prekida vodosnabdevanja - poručuje mr Siniša Gajin iz zrenjaninakog Vodovoda, uz napomenu da će, ubrzo nakon završetka radova doći do normalizacije vodosnabdevanja u celom naseljenom mestu.