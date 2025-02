ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U četvrtak, 13. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području grada Požarevca, od 8 do 13 sati struju neće imati deo u okruženju Saobraćajne policije i naselje Ljubičevo kod ergele, a od 8 do 14 delovi Ljubičeva, deo beogradskog puta i dve separacije posle mosta. Od 9 do 14 bez struje će biti Ulica srpskih vladara u Šapinu kod Malog Crnića, a od 8 do 14, na području opštine Veliko Gradište, naselja: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo i Popovac. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.