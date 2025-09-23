KO JE BIO NIKOLA PILIĆ? Hrvat sa zlatnom medaljom Republike Srbije
TUŽAN dan za svestki tenis! Preminuo je Nikola Pilić.
Rođen 27. avgusta 1939. godine u Splitu, a svoj prvi reket nosio je u Teniskom klubu "Split" od 1953. godine. Kao mladi igrač, brzo je ušao u jugoslovensku omladinsku reprezentaciju, da bi četiri godine kasnije postao i stalni član seniorskog tima. Tokom svoje igračke karijere, osvojio je pet puta prvenstvo Jugoslavije u pojedinačnoj konkurenciji, a još sedam puta je bio prvak u igri parova, prvo sa Srđanom Jelićem, a potom sa Borom Jovanovićem.
Iako je njegov profesionalni put bio uspešan, sa čak tri osvojena turnira i najboljim ATP rangom 12. mestom, najviše će ostati zapamćen po tome što je nastupao u finalu Rolan Garosa 1973. godine, gde je poražen od Ilije Nastasija, kao i po titulama u parovima, među kojima se izdvaja trijumf na Ju-Es openu 1970. godine, kada je sa Pjerom Bartesom pobedio Roj Emersona i Roda Lejvera.
Pilić je svoju igračku karijeru okončao 1978. godine, ali je već tada pokazao neverovatnu strast prema trenerskom radu. Kao trener, tri puta je osvojio Dejvis kup sa Nemačkom (1988, 1989, 1993), a kroz saradnju sa Borisom Bekerom i Mihaelom Štihom, Pilić je stekao reputaciju jednog od najboljih trenera tog vremena.
Međutim, najvažniji njegov doprinos srpskom tenisu bio je rad sa Novakom Đokovićem. Nikola Pilić je bio ključna figura u Đokoviću, pomažući mu da se razvije i postane ono što je danas. U njegovoj teniskoj akademiji u Minhenu, Novak je napravio prve korake ka svetskoj teniskoj eliti, a sam Đoković je više puta naglašavao koliko mu je mentorstvo Nikole Pilića bilo značajno za njegov uspeh.
Zajedno su Novak Đoković i Nikola Pilić doneli Srbiji i Dejvis kup trofej 2010. godine. I zbog svega što je učinio za srpski tenis, 2020. godine je dobio Zlatnu medalju za zasluge Republike Srbije.
Odlazak Nikole Pilića ostavlja veliki vakuum, ali nasleđe koje je stvorio kroz svoju igračku i trenersku karijeru, kao i kroz rad sa Novakom Đokovićem, nastaviće da živi kroz uspehe naših tenisera.
