FRIC ZA TROFEJ! Tim sveta osvojio Lejver kup
Tim sveta osvojio je teniski Lejver kup, pošto je u San Francisku savladao Tim Evrope ukupnim rezultatom 15:9.
Pobedu Timu sveta doneo je Amerikanac Tejlor Fric, koji je danas nadigrao Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 7:6 (7:4).
Prethodno je tri poena Timu Evropa doneo Španac Karlos Alkaraz. Španski teniser je pobedio Argentinca Fransiska Serundola, koji je predstavljao Tim sveta, rezultatom 6:2, 6:1.
Australijanac Aleks de Minor je poslednjeg dana takmičenja savladao Čeha Jakuba Menšika 6:3, 6:4, dok su Karlos Alkaraz i Kasper Rud u dublu nadigrali Aleksa Mikelsena i Rajlija Opelku 7:6 (7:4), 6:1.
Naredno izdanje Lejver kupa biće održano od 25. do 27. septembra 2026. godine u Londonu.
