Tenis

SENZACIJA NA MASTERSU U SINSINATIJU! Veliko iznenađenje u osmini finala

Filip Milošević

14. 08. 2025. u 08:15

Odigrani su mečevi osmine finala Mastersa u Sinsinatiju, a desilo se i veliko iznenađenje.

FOTO: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Naime, Terens Atman, 136. na svetu, napravio je podvig večeri, pošto je posle preokreta eliminisao Tejlora Frica sa 2:1 (3:6, 7:5, 6:3).

Takođe, dalje su prošli još i  Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Feliks Ože Aljasim.

Karlosa u narednoj fazi čeka Andrej Rubljov, koji je sa 6:2, 6:3 savladao Fransiska Komesanu.

Dalje je prošao i Saša Zverev, kome je pri rezultatu 7:5, 3:0 meč zbog povrede predao Karen Hačanov.

Saša će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Ben Šelton – Jirži Lehečka.

Feliks Ože-Aljasim je savladao Benžamena Bonzija rezultatom 6:4, 6:3 i sada ga čeka Janik Siner.

