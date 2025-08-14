SENZACIJA NA MASTERSU U SINSINATIJU! Veliko iznenađenje u osmini finala
Odigrani su mečevi osmine finala Mastersa u Sinsinatiju, a desilo se i veliko iznenađenje.
Naime, Terens Atman, 136. na svetu, napravio je podvig večeri, pošto je posle preokreta eliminisao Tejlora Frica sa 2:1 (3:6, 7:5, 6:3).
Takođe, dalje su prošli još i Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Feliks Ože Aljasim.
Karlosa u narednoj fazi čeka Andrej Rubljov, koji je sa 6:2, 6:3 savladao Fransiska Komesanu.
Dalje je prošao i Saša Zverev, kome je pri rezultatu 7:5, 3:0 meč zbog povrede predao Karen Hačanov.
Saša će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Ben Šelton – Jirži Lehečka.
Feliks Ože-Aljasim je savladao Benžamena Bonzija rezultatom 6:4, 6:3 i sada ga čeka Janik Siner.
