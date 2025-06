LOMIĆU ČAŠE, SAMO DA ME NE IZBACE IZ LOKALA! Kako će Aleksandra Krunić da proslavi osvajanje srebrnog tanjira na Grend Slemu

Nije Aleksandra Krunić (79 dubl VTA) uspela u paru s Kazahstankom Anom Danilinom (17 dubl VTA) da osvoji ženski dubl na Rolan Garosu, poražene su sa 6:4, 2:6, 6:1, ali našu teniserku to neće sprečiti da proslavi najveći uspeh u karijeri plasmanom u finale.

Foto: Goran Čvorović

- Nisam tip koji će da se napija. Kad god pijem alkohol, uvek povrćam! Posle dva džin-tonika mi je muka. Imam "kapacitet" za neke druge stvari, ali za to zaista ne. Popiću par piva, i to je to. Biću u krugu najbližih. Mogu da slomim čašu-dve, ako me ne izbace Francuzi iz lokala, i to je to – otkrila je raspoložena Aleksandra kako će obeležiti drugo mesto na Rolan Garosu.

Slaviće se i u Srbiji.

- Kada dođem u Beograd, sigurno ću da iznajmim neki lep restoran, da pozovem prijatelje, uz muziku. Volim da na taj način nešto proslavim. I kada se ne slavi, u tome uživam, jer nemam puno prilika da okupim svoje. Kad ja imam, volim da imaju i svi oko mene. Znaju to moji prijatelji. Ne moram da odigram grend slem finale, da bi nešto nekada učinila drugima. Volim da su ljudi oko mene srećni – zaključila je Aleksandra.