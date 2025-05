U GLAVI JE UVEK BURA: Novak Đoković na Rolan Garosu o svojim strahovima, izazovima, tremi, planovima

Odlično je Novak Đoković startovao na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović

- Imao sam osećaj kao da sam odigrao dva-tri različita meča u jednom. Različiti uslovi, otvoren i zatvoren krov, vetar pa kiša. Teren koji je bio u dosta dobrom stanju na početku, pa u dosta lošem, zbog kiše koja je napadala. Sve to je uticalo i na adaptaciju – istakao je Đoković odgovarajući na pitanje "Novosti" na konferenciji za medije.

Poručio je da je odigrao solidan prvi meč.

- Da je moglo bolje, moglo je, uvek može, ali pobedi se ne gleda u zube. Dobar početak, ima dobrih elemenata, nekih koji mogu da budu i bolji. Iskreno, nisam ni očekivao da ću da odigram bez greške u prvom kolu. Znam šta mi je činiti, dan između dva meča ću da iskoristim da na treningu malo usavršavamo stvari. Nadam se da će nivo ići uzlaznom putanjom, kako odmiče turnir – nastavio je Novak odgovor za "Novosti".

Mnogo toga pitali su ga novinari na Rolan Garosu, između ostalo i da li mu se na terenu ponekad pojavljuju misli koje možda i nisu vezane za meč.

- Ima ih, naravno. Gotovo u svakom meču se to dešava. Tu su sumnje, strahovi, svašta nešto. To je za dublju analizu i razgovor. Ne volim kada kažu: misli samo pozitivno, veliki šampioni nemaju negativne misli. Ja u to ne verujem. Mislim da to nije istina. Jer, svi smo mi ljudi. Koliko god mečeva odigrao i koliko god iskustva imao, i vere u sebe, imam tremu kada izađem na teren. Da dobro da počnem, očekuje se od mene da pobedim 99 odsto mečeva koje igram. Sve to utiče – kaže Novak.

Srpski teniser ističe da je ono što odvaja šampione i one koji nisu u vrhu, to koliko se zadrže u emotivnim izazovima i mislima koje odvlače pažnju, i koliko brzo se vrate u sadašnji trenutak i budu ponovo usredsređeni.

- Um je jako čudna pojava. Stalno te vrti levo-desno. Šta je trebalo da uradim, šta će sada biti. Da li ovako ili onako. Konstantno se to dešava, u svakom meču. Kada se ne dešava u tom intezitetu, jako je lepo živeti u toj glavi. Ali, to je veoma velika retkost. Navikao sam na tu buru iznutra. Toliki niz godina koliko igram razvio sam način, koji ne funkcioniše uvek, da se izborim sa svim tim i da pronađem ono što je najvažnije za mene u tom trenutku, a to je optimalni fokus, smirenost, a opet uz intezitet i energiju koji su potrebni da se dobije meč.

Tim mu se promenio, pa je predstavnike medija zanimalo i ko koju funkciju sada tačno obavlja.

- Boris Bošnjaković i Dušan Vemić trenutno dele funkciju trenera, s tim što je Bošnjaković i analitičar, jer ima tu ulogu već nekoliko godina unazad, da analizira moje mečeve. Imamo kompaniju koja nam tu tehnologiju donosi i daje nam mogućnost da analiziramo moje mečeve sa specifičnim programima koji nam dozvoljavaju da uđemo u srž problema koji želimo da rešimo na terenu – pojasnio je Novak.

Gebhard Grič je kondicioni trener, a Karlos Gomez Erera, popuralni Čarli, više nije sparnig partner, već je postao tim-menaxer.

- Čarli je zadužen za organizaciju tima. Tu postoji "mali milion" stvari. Miljan i Klaudio su mi fizioterapeuti, Miljan više, Klaudio je tu za neke nedelje treninga ili možda manje turnire. Da li će takav tim ostati posle Rolan Garosa ili će se nešto menjati, ne znam. Nisam opterećen time da moram nekoga da nađem ili promenim. Sada dosta pratim i svoj osećaj kako želim da izgleda moj tim, kako se osećam s njima na terenu.

Novinare je zanimalo i da li je razmišljao da pozove Zimonjića za Vimbldon, pošto će Ziki tamo biti na turniru legendi.

- Za sada to nisam planirao. Ziki i ja smo prijatelji, nisam ga video neko vreme, nadam se da ću ga videti na Vimbldonu, pa ćemo videti – zaključio je najbolji teniser u istoriji ovog sporta.

Zanimljivio je da su njegovo ime drugi teniseri pomenuli četiri puta na sedam glavnih konferencija organizovanih u jednom danu u glavnoj sali, naravno u pozitivnom smislu. Između ostalih, Jakub Menšik, Aleksandar Zverev…

- Te momke jako poštujem, cenim i gotivim. Zverev je u vrhu dugi niz godina, Menšik se probija. Trenirao sam s njim kada je bio junior, mentorisao sam ga. Oni to znaju, da ne ispada kako sebe hvalim u javnosti, uvek im nudim u svlačionici, ili njihovom timu, da kada god treba neka pomoć za nešto, ja sam tu. Uvek sam se trudio da im budem na raspolaganju. Godi mi, sigurno mi prija i laska da me spominju u pozitivnom kontekstu – ističe Novak.

Đoković podseća da je i ranije napominjao da su mu želja, cilj i ambicija da ostavim legat iza sebe koji inspiriše druge tenisere, ne samo načinom na koji igra i šta je postigao, nego i time kakav je kao osoba, kakvo mu je ponašanje, način života, onim što je uradio za sport.

- Ako nešto mogu da izvuku iz toga, meni je puno srce. Naravno da me to motiviše. Jako mi je drago zbog toga. Ne mislim da je to nešto što mi puno pomaže kada igram protiv njih. Štaviše, mislim da to njih dodatno motiviše da me pobede. Jer, ako se ugledaju na mene, i ako su me stavili na pijedestal idealizacije, oni hoće tog svog nekog idola da pobede i da tim više nahrane sebe i svoj ego. To je sasvim normalno. Ne mislim da to ima nekog pozitivnog uticaja i olakšavajućih okolnosti po mene, kada igram protiv njih. Ali, drago mi je. Nas trojicu, četvoricu s Marejom, mlađe generacije će spominjati, a mislim da smo to i zaslužili s obzirom na to šta smo sve uradili poslednjih dvadeset i kusur godina za ovaj sport – zaključio je Novak.